Арабатскую стрелку в Крыму закроют для посещения с 31 июля в целях безопасности

Запрет не касается сотрудников и работников экстренных оперативных служб

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб Республики Крым принял решение запретить для жителей с 31 июля посещение Арабатской стрелки в целях безопасности, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

"С 20:00 мск 31 июля 2023 года в соответствии с решением оперативного штаба Республики Крым под председательством главы Республики Крым Аксенова С. В. пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен", - говорится в сообщении.

В сообщении отметили, что такие меры вводятся до особого распоряжения. Они необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории республики.

В ведомстве уточнили, что запрет не касается сотрудников и работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову. Также доступ будет открыт для граждан, которые ведут работы оборонного значения и работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.