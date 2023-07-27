В UNICEF отметили влияние экстремальной жары на 92 млн детей в Европе и Центральной Азии

Организация призвала правительства стран удвоить к 2025 году объем финансирования мер по адаптации детей к изменению климата

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Около половины детей в Европе и Центральной Азии (около 92 млн человек) подвергаются воздействию экстремальной жары, что вдвое превышает среднемировые показатели. Об этом сообщается в докладе Детского фонда ООН (UNICEF).

"Страны Европы и Центральной Азии ощущают жар климатического кризиса, при этом сильнее всего страдают здоровье и благополучие детей", - заявила региональный директор UNICEF по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминицис.

В докладе подчеркивается, что дети исключительно восприимчивы к последствиям аномальной жары, поскольку температура их тела поднимается значительно выше и быстрее, чем у взрослых, что подвергает их серьезному риску заболеваний, включая тепловой удар. Наибольшей угрозе подвержены младенцы и дети младшего возраста.

Организация отмечает, что повышение температуры является следствием изменения климата, и призывает правительства стран Европы и Центральной Азии удвоить к 2025 году объем финансирования мер по адаптации детей к изменению климата.

Согласно прогнозам экспертов, при самом консервативном сценарии повышения температуры на 1,7 градуса Цельсия к 2050 году каждый ребенок в Европе и Центральной Азии будет подвержен воздействию экстремальной жары.

UNICEF (Детский фонд ООН) - международная организация, созданная в 1946 году. Ежегодно она готовит доклад о положении детей в мире.