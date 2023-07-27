Турпоток в Хабаровском крае намерены увеличить до 1 млн человек

В 2022 году регион посетили более 554 тыс. туристов

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Туристический поток в Хабаровском крае рассчитывают увеличить до 1 млн человек в год в течение трех лет. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам встречи с ведущим утреннего шоу на радио "Комсомольская правда" Игорем Виттелем и его коллегой, автором и ведущим программы "Изолента Live" на радио Sputnik Трофимом Татаренковым.

"Гости отмечают уникальность и особый характер наших жителей. Не остались они равнодушными и к природным красотам, оценили туристический потенциал территории. А мы, в свою очередь, планируем в течение трех лет увеличить турпоток до 1 млн человек ежегодно", - написал Дегтярев.

Общий турпоток в Хабаровском крае значительно сократился в 2020 и 2021 годах с учетом карантинных мер по предотвращению распространения в мире коронавирусной инфекции. По итогам 2022 года турпоток в Хабаровском крае превысил 554 тыс. человек. В доковидном 2019 году турпоток составлял 571 тыс. человек.

По словам Дегтярева, одной из точек притяжения в Хабаровске является площадь имени Ленина. В числе ее главных достопримечательностей - отметка "нулевой километр" федеральной автодороги Р297 "Амур" Чита - Хабаровск. Памятный знак открыли 25 сентября 2010 года, он олицетворяет собой соединение Европы с Азией. С этого места 27 августа 2010 года стартовал автопробег президента России Владимира Путина на машине Lada Kalina от Хабаровска до Читы.

Дегтярев сообщил, что возможности туристического потенциала региона будут обсуждаться на втором Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток", который пройдет в Хабаровске с 23 по 26 августа. "Мы запланировали обширную деловую программу. На набережной Амура в эти дни проведем большой красочный туристический фестиваль, который станет праздником для детей и взрослых", - написал губернатор.