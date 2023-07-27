Свыше 800 подростков Москвы прошли обучение в школах проекта "Лето моей карьеры"

Участники посетили лекции, тренинги и деловые игры, занимались нетворкингом, выполняли домашние задания, побывали на экскурсиях на площадках работодателей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Профориентационный проект для подростков "Лето моей карьеры", организованный специализированным центром занятости "Моя карьера", завершился в Москве. В нем приняли участие свыше 800 жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря проекту "Лето моей карьеры" подростки получили первый практический опыт, развили универсальные личностные компетенции и научились работать в команде. Они посетили лекции, тренинги и деловые игры, занимались нетворкингом, выполняли домашние задания, побывали на экскурсиях на площадках работодателей. Всего в профориентационном проекте приняли участие более 800 юных москвичей. К финалу программы ребята совместно с наставниками и тренерами создали и защитили свыше 300 социально значимых проектов. Еще два профориентационных проекта службы занятости для подростков - "ПРОГероев" и "Стажировки" - продолжаются", - сообщила Ракова.

Она рассказали, что самыми популярными у ребят стали новинки этого года - профильные школы "VR/AR-разработчик", "Разработчик интернет-ресурсов", "Разработчик IT-решений", "Юзабилити-специалист", "Разработчик компьютерных игр", "Кибербезопасность". На них записались более 180 человек.

По словам Раковой, для участников проекта провели порядка 600 занятий. Помимо погружения в основы выбранных специальностей, ребята принимали участие в тренингах и деловых играх. Они прокачали навыки общения, эмоционального интеллекта, ответственности, проектной деятельности, многие определились с направлением своей будущей карьеры.