Строительство дороги Мамыри - Пенино - Шарапово в Новой Москве выполнили на 45%

Дорогу планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2024 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Строительная готовность дороги Мамыри - Пенино - Шарапово в Новой Москве оценивается в 45%. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дорога Мамыри - Пенино - Шарапово в ТиНАО готова на 45%. Она тянется от улицы Адмирала Корнилова в пос. Мосрентген до федеральной трассы М-3. Новая дорога соединит между собой: улицу Адмирала Корнилова, трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе (Филатовское шоссе), М-3 "Украина - Сосенки - Ямонтово" (улицу Летовского ополчения), М-3 "Украина - Середнево - Марьино - Десна" (шоссе Ракитки)", - написал мэр.

Он уточнил, что для пересечения с двумя последними участками запланированы путепроводы тоннельного типа. Также планируется построить мост через реку Сосенку и путепровод в районе СНТ "Родник".

"Снизится нагрузка на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок, улучшится доступность ряда населенных пунктов: Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино. Срок ввода в эксплуатацию по плану - III квартал 2024 года", - добавил Собянин.

По его словам, за последние годы в ТиНАО построили больше 360 км дорог. До конца 2024 года власти планируют открыть движение еще по 70 км.