Пушилин: ни один из виновников гибели детей Донбасса не должен избежать ответственности

Врио главы Донецкой Народной Республики уточнил, что в результате военного конфликта в регионе погибли 228 детей

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, где с 2014 года в ходе военного конфликта погибли 228 детей, считает, что ни один из виновников в гибели детей не должен избежать ответственности.

27 июля в ДНР отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе. "Наша задача сделать так, чтобы ни один военный преступник не ушел от наказания", - сказал Пушилин в видеообращении в честь траурной даты.

Он уточнил, что в результате военного конфликта в республике погибли 228 детей. В память о погибших в четверг проводятся памятные мероприятия по всей России, в том числе в Москве, в частности, на Поклонной горе, в представительстве республики, на площади ДНР и у "посольств всех стран, которые помогают преступному киевскому режиму совершать свои преступления, когда оказывают военную помощь".

Как сообщила в ходе памятной церемонии в Донецке на Аллее ангелов омбудсмен ДНР Дарья Морозова, убийство детей - военное преступление, которое не знает срока давности. "Вероятность того, что суд будет, однозначно будет. Вопрос в том, когда? Мы надеемся, что это будет в самом ближайшем будущем, поскольку вы видите, сколько сейчас и комитетов, и правоохранительные органы расследуют все эти преступления, особенно в отношении детей. Поэтому, я думаю, что конец близок", - сказала Морозова.

Как отметил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, Херсонская область также скорбит о погибших детях вместе с Донбассом. "Мы этого не забудем и не простим. Мы помним все, а чтобы не забыть - тщательно документируем преступления военных и политиков киевского режима", - написал Сальдо.