27 июля, 09:35,
обновлено 27 июля, 09:58

Путин предложил рассмотреть открытие в Африке школ с изучением предметов на русском языке

© ТАСС/ Ruptly

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил изучить возможность открытия в африканских странах школ с изучением предметов на русском языке.

"Предлагаем изучить возможность создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация таких проектов изучения русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества", - заявил глава российского государства, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. 

© Информационное агентство ТАСС
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