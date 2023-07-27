Россия планирует нарастить набор африканцев в педагогические вузы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Российские педагогические вузы планируют увеличить набор студентов из стран Африки, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.
"В 28 странах Африки запущен проект по созданию открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы", - сказал президент РФ.