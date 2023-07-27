27 июля, 09:36,
обновлено 27 июля, 10:03
Саммит Россия – Африка

Россия планирует нарастить набор африканцев в педагогические вузы

© ТАСС/ Ruptly

Глава государства рассказал о запуске в 28 странах Африки проекта по созданию открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Российские педагогические вузы планируют увеличить набор студентов из стран Африки, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"В 28 странах Африки запущен проект по созданию открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы", - сказал президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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