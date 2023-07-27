27 июля, 09:36, Саммит Россия – Африка Россия планирует нарастить набор африканцев в педагогические вузы

© ТАСС/ Ruptly

Глава государства рассказал о запуске в 28 странах Африки проекта по созданию открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ