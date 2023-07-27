В некоторых населенных пунктах Кировской области ввели карантин из-за АЧС

В угрожаемой зоне изымут поголовья свиней из личных подсобных хозяйств

КИРОВ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области ввели карантин в нескольких населенных пунктах Санчурского района из-за африканской чумы свиней (АЧС). В угрожаемой зоне изымут поголовья свиней из личных подсобных хозяйств, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Карантин введен на территории нескольких населенных пунктов в Санчурском муниципальном округе. Документом также определены границы угрожаемой зоны, которая прилегает к очагу возникновения инфекции в радиусе 20 км. В угрожаемой зоне будет проводится изъятие поголовья свиней из личных подсобных хозяйств и регулирование численности поголовья дикого кабана", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать 30 дней с момента подписания указа о вводе карантина. Зона наблюдения определена в радиусе 100 км от очага заражения.

25 июля у деревни Аннинский починок Санчурского округа члены общественной организации охотников обнаружили три трупа диких кабанов. Специалисты государственной ветеринарной службы оперативно выехали на место, отобрали материал для исследований, уничтожили найденные туши и провели дезинфекцию местности. По результатам лабораторных исследований Кировской областной ветеринарной лаборатории в отобранном патматериале выявлен вирус АЧС. Кроме того, государственная ветеринарная служба Республики Марий Эл также сообщила о выявлении вблизи границы с Кировской областью трупа дикого кабана, при исследовании останков которого подтвердилось наличие вируса АЧС.