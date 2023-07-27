Студенты МФЮА смогут проходить практику в московском департаменте национальной политики

В рамках сотрудничества также планируется совместная работа по пропаганде духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Московским финансово-юридическим университетом МФЮА, в рамках которого планируется совместная работа по пропаганде духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, организации практики и стажировки студентов МФЮА в департаменте, подписано в столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

"К нам обращаются многие вузы, с некоторыми мы уже заключили соглашения, но нам очень хотелось, чтобы и студенты МФЮА тоже у нас стажировались, набирались опыта, возможно, подсказывали новые пути решения задач. Мы всегда с большой радостью приветствуем у себя в департаменте свежие силы, поэтому, я думаю, что после подписания соглашения наше взаимодействие будет только крепнуть", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Виталия Сучкова.

Московский финансово-юридический университет осуществляет подготовку квалифицированных специалистов высшего и среднего профессионального образования. В вузе обучаются более 50 тыс. студентов, из которых 20 тыс. - жители Москвы. Университет занимается обучением студентов по направлениям и специальностям: "Юриспруденция", "Экономика", "Государственное и муниципальное управление", "Правоохранительная деятельность" и другим.