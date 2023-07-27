В Москве на месте бывшего пионерлагеря "Юный Ильичевец" построят новый детский лагерь

Инвестор планирует реорганизовать территорию, создать здесь современный объект для детского развития, общения и отдыха

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новый детский лагерь планируют возвести в поселении Первомайском в столице на месте бывшего пионерлагеря "Юный Ильичевец", сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Ранее на участке площадью около 15,7 га размещался пионерлагерь "Юный Ильичевец", позже территория использовалась как спортивная база. Сейчас участок находится, по сути, в заброшенном состоянии. Инвестор планирует реорганизовать территорию, создать здесь современный объект для детского развития, общения и отдыха", - привели в тексте слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В пресс-службе уточнили, что одобрено строительство детского лагеря по адресу: пос. Первомайское, квартал 425, вл. 1. Лагерь будет расположен недалеко от ЦКАД и границы с Московской областью.

"Заявителем выступило ООО "Воронцово Плаза". Здесь одобрено размещение детского лагеря суммарной поэтажной площадью 36 850 кв. м. Запроектированы основное здание со спальным корпусом, отдельные спальные корпуса, административные здания, корпуса для персонала. Также предусмотрены спортклуб, столовая, крытый бассейн, комплекс детского центра развития, инженерные объекты", - процитировали в материале председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.