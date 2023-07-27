В Думе готовят законопроект об обязательной страховке для пользователей электросамокатов

Как отметил депутат от ЛДПР Борис Чернышов, такие полисы страхования должны стать аналогом ОСАГО

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. ЛДПР готовит законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности пользователей средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает Telegram-канал думской фракции либерал-демократов.

"ЛДПР готовит законопроект, который предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности пользователей электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ)", - говорится в сообщении.

Как отметил депутат от ЛДПР Борис Чернышов, такие полисы страхования должны стать аналогом ОСАГО. "И самое важное - помимо самокатов пусть эти прокатные компании выдают шлемы", - сказал Чернышов на пресс-конференции.

Как указывают во фракции, подобная страховка защитит интересы и водителей самокатов, и пешеходов, поскольку в случае ДТП страховая компания возместит пострадавшим убытки.

Инициатива обусловлена тем, что только за 2023 год количество ДТП с участием электросамокатов и других СИМ выросло более чем в 1,5 раза. По статистике, которую приводят в ЛДПР, в прошлом году произошло 941 такое ДТП, погибло 19 человек, еще 976 человек получили различные травмы.