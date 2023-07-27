В Мелитополе возложили цветы в память о детях Донбасса, погибших от обстрелов ВСУ

Мероприятие в Запорожской области приурочено к Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Десятки людей пришли в четверг на Братское кладбище в центре Мелитополя, чтобы почтить память детей Донбасса и новых российских регионов, которые погибли из-за украинских обстрелов, передает корреспондент ТАСС. К памятнику скорбящей матери возложили белые цветы и мягкие игрушки.

Мероприятие в Запорожской области приурочено к Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе.

"27 июня было определено Днем памяти детей - жертв войны на Донбассе главой ДНР. 27 июля 2014 года в Горловке были первые обстрелы со стороны нацистского режима, погибли 22 человека, в том числе четверо детей. Погибла десятимесячная девочка со своей мамой. <...> Сегодня День памяти, и мы помним о детях, которые погибли и в Запорожской области", - сказала ТАСС советник главы Запорожской области по правам ребенка Юлия Сажаева. Ранее она сообщила ТАСС, что с декабря 2022 года от действий украинских военных погибли 9 детей, еще 19 получили ранения.

В Северодонецке в ЛНР также прошла траурная акция в память о погибших детях Донбасса. "Война несет разрушения и страдания всем, но наиболее беспомощны и беззащитны перед ней дети. 27 июля в ЛНР принято чтить память детей, которые стали жертвами боевых действий. Это трагический день, когда каждый задумывается о масштабах бедствия, которое настигло Донбасс по вине преступного киевского режима", - сообщается в телеграм-канале администрации города.

Волонтеры из "Молодой гвардии "Единой России" в ходе акции создали инсталляцию из лампадок и детских вещей. В мероприятии участвовали и жители Северодонецка. "Дети - самое чистое, самое светлое, что есть в жизни. И сегодня мы проводим памятный, траурный митинг в память о погибших детях Донбасса на центральной площади города Северодонецка. Здесь вы можете видеть фигуру ангела из лампадок, а внутри знаки детского счастья - игрушки, которые эти дети уже никогда не смогут взять в руки", - цитирует администрация руководителя луганского реготделения "Молодой гвардии" Михаила Голубовича.

В Донецкой Народной Республике сегодня второй раз отмечают установленную в июле 2022 года памятную дату - День памяти детей - жертв войны. С 2014 года в регионе погибли 172 несовершеннолетних, в том числе 68 с начала СВО, несколько сотен получили ранения. В ЛНР с 2014 года от рук украинских военных погибли 58 детей.