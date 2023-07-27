Патриарший экзархат открыл в Африке более 200 приходов за 1,5 года

Приходы появились в 25 странах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Патриарший экзархат Африки за полтора года открыл более 200 приходов в 25 африканских странах. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"За прошедшие полтора года Патриарший экзархат Африки открыл более 200 приходов в 25 африканских странах. Помимо развития богослужебной жизни, удалось начать реализацию многих гуманитарных образовательных проектов", - сказал он.

Глава РПЦ отметил, что русские приходы начали появляться на континенте еще в 19 веке. По его словам, ему удалось посетить с 1971 года по 2016 год 18 стран Африки.

Связь РФ и Африки

Большинство стран Африки отвергают нетрадиционные ценности, это сближает позиции РФ с континентом, считает глава РПЦ. Он отметил, что РФ никогда не говорила с африканскими народами с позиции превосходства и силы и не рассматривала Африку как пространство для извлечения прибыли.

"Замечательно, что усиливается роль Африки в международных отношениях, ярким примером служат миротворческие инициативы африканских стран. Уверен, что Россия и Африка вместе могут предложить миру конструктивную модель честных и справедливых отношений между народами", - уточнил он.

По его словам, сейчас опасный духовно-нравственный климат формируется усилиями западных стран. "Еще одним преступным инструментом современной политики является попытка разжигания межрелигиозной розни. На Африканском континенте эти явления получили опасное распространение, наибольшим гонениям подвергаются христиане", - пояснил он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.