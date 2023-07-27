В МВД заявили, что в РФ подростки совершают преступления ради денег или славы в интернете

По данным ведомства, на профилактическом учете стоят свыше 105 тыс. несовершеннолетних правонарушителей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские подростки совершают преступления преимущественно с целью обогащения или ради славы в интернете. Об этом сказал замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Вадим Гайдов на заседании президиума Общественного совета при министерстве.

"Отличительная особенность преступного поведения нынешних правонарушителей - их осознанное совершение деяний либо с целью обогащения, либо ради соискания славы на просторах сети Интернет", - сказал он.

Гайдов добавил, что глобальная информатизация способствовала падению нравственности, насаждению молодым людям ошибочных жизненных установок. "Трендом сегодняшнего дня и сегодняшней молодежи стало выпячивание своей жизни напоказ. Поэтому мы нередко становимся свидетелями транслируемых через соцсети эпизодов вандализма на мемориалах, воинских захоронениях, сцен агрессии и унижения слабых", - подчеркнул представитель ведомства.

По данным МВД России, на фоне общего снижения преступности среди подростков более чем в полтора раза увеличилось число особо тяжких противоправных деяний, среди которых преобладают правонарушения, связанные со сбытом наркотиков путем закладок, диверсии, насильственные действия. Всего на профилактическом учете органов внутренних дел стоят свыше 105 тыс. несовершеннолетних правонарушителей.