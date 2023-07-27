В лесах Подмосковья установили почти 270 мест отдыха

В частности, они предназначены для безопасного нахождения в лесах и соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около 270 мест отдыха организовали в лесах Московской области с начала 2023 года, работы проводятся в целях безопасного нахождения граждан и снижения возникновения стихийных мест отдыха. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"На территории лесного фонда Московской области ежегодно устанавливаются новые и ремонтируются установленные ранее места отдыха. Они предназначены для безопасного нахождения граждан в лесах, соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах и снижения возникновения стихийных мест отдыха, приводящих к возникновению лесных пожаров. В этом году специалисты подведомственного Комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО "Центрлесхоз" установили 269 новых мест отдыха для граждан, пребывающих в лесах", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Он уточнил, что больше всего таких мест отдыха установлено на территории Клинского, Наро-Фоминского и Ступинского лесничеств.