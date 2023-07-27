В КЧР за пять лет построили и реконструировали более 50 Домов культуры

В новом учреждении культуры будут работать детские кружки и секции, а также проводиться различные мероприятия для местных жителей

ЧЕРКЕССК, 27 июля./ТАСС/. Строительство и реконструкция более 50 Домов культуры проведены в Карачаево-Черкесии (КЧР) за последние пять лет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

"Активная работа по преображению культурного пространства всего региона в целом продолжается. <…> Так, за последние пять лет мы построили и реконструировали больше полусотни Домов культуры, из которых почти половина - новые объекты", - написал Темрезов.

По его словам, в ближайшее время в селе Первомайское Малокарачаевского района откроется Центр для творческого развития и культурно-массовых мероприятий. В новом учреждении культуры общей площадью 662 кв. м будут работать детские кружки и секции, а также проводиться различные мероприятия для местных жителей. Помимо зрительного зала на 250 мест, будет функционировать библиотека.

К тому же завершилось строительство еще одного Дома культуры в Марухе и полностью реконструированы здания школы искусств в Псыже и Центр культуры и досуга для детей и молодежи в Усть-Джегуте. К концу текущего года будут окончены работы по возведению Дома культуры в Малом Зеленчуке и реконструкции объектов культуры в Зеленчукской и Эркен-Юрте.