Раскольническая ПЦУ утвердила изменение календаря церкви

Он в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил решение о переходе на новый календарь, который в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря. Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний (Думенко).

"Завершилось заседание поместного собора. <...> Было принято важное историческое решение о переходе на новый календарь, на Юлианский календарь", - сказал он в эфире Пятого канала украинского телевидения.

Ранее смену церковного календаря утвердил Архиерейский собор. Он состоялся 24 мая в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры, до 31 декабря 2022 года находившейся в аренде у канонической Украинской православной церкви.

В конце декабря 2022 года Епифаний договорился с главой Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископом Святославом (Шевчуком) о создании рабочей группы по реформе церковного календаря. Глава украинских греко-католиков в начале февраля объявил, что УГКЦ переходит на календарь нового стиля, по которому справляют большинство церковных праздников западные церкви.

До настоящего времени приходы ПЦУ могли самостоятельно выбирать календарь, в соответствии с которым проводить праздники. В ноябре 2022 года ПЦУ впервые разрешила своим сторонникам отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря - в день, когда его празднуют католики и протестанты.