Участников СВО из Коми наградили за проявленные мужество и отвагу

Посмертно наградили пятерых бойцов

СЫКТЫВКАР, 27 июля. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба передал участникам специальной военной операции государственные награды за проявленными ими мужество, отвагу и самоотверженность. Награды передали также родным погибших во время спецоперации, сообщила пресс-служба главы региона.

"Я искренне рад, что мы вручаем государственные награды нашим защитникам. Наш долг - их всячески поддерживать, поддержать их семьи, что мы делали и будем делать. Я благодарю вас, родные военнослужащих, за то, что вы каждую секунду думаете о своих защитниках, молитесь за них. Это великая поддержка, когда у солдата есть надежный тыл", - привела пресс-служба слова главы республики.

Указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден младший сержант запаса Владислав Павлов. Медалями "За отвагу" награждены сержант запаса Михаил Леушин, сержант запаса Василий Зезегов, ефрейтор запаса Владимир Стриканов, рядовой запаса Виталий Яковлев.

Участники церемонии почтили память погибших бойцов СВО минутой молчания.

Глава республики передал ордена Мужества семьям погибших военнослужащих. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награждены посмертно: старшина первой статьи Артур Ахметшин из Усинска, служил в мотострелковом батальоне, погиб в марте 2023 года; ефрейтор Алексей Пономарев из Сыктывкара, на спецоперации выполнял боевые задачи в должности старшего стрелка мотострелкового батальона, погиб в марте 2023 года. Орден передали вдове и матери военнослужащего.

Орден передали родителям рядового Ильи Сазанова из Сыктывкара, он служил командиром отделения штурмового отряда, погиб в апреле 2023 года. Рядовой Владимир Тарабукин из села Керчомья Усть-Куломского района служил в штурмовом отряде, погиб в апреле. Орден передали вдове и дочери бойца. Орденом Мужества награжден посмертно рядовой Юрий Сартаков из поселка Мылва Троицко-Печорского района. Проходил службу в должности водителя-гранатометчика самоходно-артиллерийского взвода. Умер от полученных ран в госпитале Бурденко в Москве. Орден передали матери военнослужащего.