Сотрудник украинского посольства в Сеуле устроил пьяный дебош в баре

Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил, что МИД принял решение о немедленном отзыве дипломата из командировки и возвращении на Украину

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Полиция столицы Южной Кореи задержала сотрудника посольства Украины, который устроил в баре пьяную драку. Об этом сообщило издание "Лига. Новости".

Сотрудник посольства задержан по подозрению в нападении и препятствии правосудию за нападение на персонал и полицейских в баре в районе Итэвона, отмечает издание со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Как утверждают журналисты, украинец якобы устроил драку с клиентами перед баром и ударил работника заведения, который вышел на улицу, чтобы унять его, а затем напал на приехавшего на вызов полицейского.

Как сообщил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), МИД принял решение о немедленном отзыве дипломата из командировки и возвращении на Украину.