Семь крупных автокомпаний создадут в США сеть станций быстрой зарядки электромобилей

Среди корпораций - BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group и Stellantis NV

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Семь ведущих мировых автопроизводителей объединят усилия для создания в США сети станций быстрой зарядки электромобилей. Об этом компании сообщили в совместном пресс-релизе.

Такие корпорации, как BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group и Stellantis NV, создадут совместное предприятие для разработки сети зарядных станций по всей стране. Компании намерены "установить не менее 30 тыс. зарядных станций в городах и на магистралях, чтобы водители всегда смогли зарядить электромобили, где бы они ни находились", - говорится в заявлении.

Новые зарядные станции будут доступны для электромобилей любых автопроизводителей, использующих комбинированную систему зарядки (CCS) и североамериканский стандарт зарядки (NACS). Ожидается, что первые станции появятся уже летом 2024 года в США и позднее в Канаде.

По данным агентства Associated Press, в США и Канаде в настоящий момент насчитывается около 8,7 тыс. станций быстрой зарядки с 36 тыс. зарядных разъемов.