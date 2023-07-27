"Норникель" на 40% выполнил программу по очистке Норильска от мусора и металлолома

Из планируемых к демонтажу 500 неэксплуатируемых зданий и сооружений с начала действия программы уже демонтировано 275

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Компания "Норникель" выполнила на 40% программу "Чистый Норильск" по очистке Норильска от мусора и металлолома. Об этом сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин.

Программа "Чистый Норильск" стартовала в 2021 году и рассчитана на 10 лет с объемом инвестиций в 40 млрд рублей. За это время планируется демонтировать около 500 объектов, убрать 2 млн тонн мусора и 600 тыс. тонн металлолома.

"[Планируется] убрать около 2 млн тонн мусора и примерно 600 тыс. тонн металлолома. При этом когда мы говорим о таких больших цифрах, надо отдавать себе отчет в том, что примерно 40% из этого уже убрано", - сказал Потанин.

По его словам, из планируемых к демонтажу 500 неэксплуатируемых зданий и сооружений с начала действия программы уже демонтировано 275, и там началась рекультивация земель. Потанин также отметил, что компания демонстрирует серьезные результаты при реализации данной программы.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.