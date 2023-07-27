Петербургский Политех увеличит число студентов из Африки почти в 10 раз за несколько лет

В вузе обучаются около 5 тыс. иностранных студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Количество африканских студентов, которые обучаются в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, в ближайшие несколько лет увеличится до 1000, притом что два года назад их было 100. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Андрей Рудской на саммите Россия - Африка, где Политех подписывает соглашения о сотрудничестве с учебными заведениями Мали и Зимбабве.

"Будет колоссально увеличиваться количество африканских студентов. У нас за последние два года удвоился прием студентов из Африки. Два года назад было сто студентов из Африки. Я думаю, что мы, по нашим скромным подсчетам, года через три-четыре будем иметь не менее тысячи студентов из различных стран Африканского континента. Для нас это очень важно", - сказал он.

По его словам, сейчас в Политехе обучаются около 5 тыс. иностранных студентов. Помимо африканцев, это молодые люди из Средней Азии, Китая, арабского мира, Латинской Америки.

Политех планирует открыть в сотрудничестве с частным университетом Ахмед Баба в Мали центр довузовской подготовки к поступлению в российские вузы по инженерным направлениям. Предполагается, что там будут и онлайн-программы, и очные занятия с российскими преподавателями, которые специально будут приезжать в Африку для участия в подготовке студентов. Набор студентов начнется с сентября.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого - ведущий технический университет России, он имеет статус национального исследовательского университета. Он осуществляет передовые научные исследования и готовит высококвалифицированных специалистов. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции, участие в которых принимают выдающиеся ученые со всего мира.