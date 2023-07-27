Врачи в Подмосковье извлекли из желудка мужчины зубную щетку и пластиковую дверную ручку

После операции молодой человек чувствует себя хорошо

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Врачи в Коломне извлекли из желудка молодого человека зубную щетку, пластиковую дверную ручку и две дужки от очков, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Щетку и дверную ручку удалось извлечь из желудка без единого разреза - с помощью эндоскопа. Дужки очков расположились внутри настолько неудачно, что достать их через пищевод не удалось. Из-за этого врачам-хирургам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству", - привели в тексте слова заведующего эндоскопическим отделением Коломенской больницы Владимира Кабаргина.

В пресс-службе отметили, что после операции мужчина чувствует себя хорошо. В дальнейшем он будет проходить психиатрическое лечение.