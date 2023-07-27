В РПЦ считают, что запрет УПЦ станет "непоправимой вещью" для Украины

Это будет разрушительно не только для Киева, но и вообще для страны, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Запрет канонической Украинской православной церкви станет "чудовищной и непоправимой вещью", это будет разрушительно не только для киевской власти, но и вообще для Украины. Об этом заявил в четверг ТАСС председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя возможное принятие Верховной радой 27 июля законопроекта о запрете УПЦ.

"К сожалению, мы видим, что курс на запрет и на физическое уничтожение Украинской православной церкви последовательно реализуется, и это несет в себе какой-то элемент, с одной стороны, рациональный, с точки зрения их [власти] последовательности, а с другой стороны - иррациональный, потому что я не понимаю, как не видеть, что это саморазрушительно не только для власти, а вообще для Украины. Вот это и будет означать - это будет какая-то чудовищная, к сожалению непоправимая вещь, если это произойдет", - сказал Легойда, отвечая на вопрос о том, что будет означать принятие закона о запрете УПЦ и какие это будет иметь последствия.

Глава синодального отдела признал, что поведение нынешней украинской власти является "разрушением не только Украинской православной церкви, но и вообще религиозного пространства как такового". "Ну а церковь переживала, конечно, разные времена - переживет и это", - добавил Легойда.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность канонической УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.

Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. Местные власти лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.