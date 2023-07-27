В МИД Швеции заявили, что не поддерживают акции с сожжением Корана

По словам главы ведомства Тобиаса Билльстрёма, он ведет диалог с коллегами из арабских стран, которым объясняет, что за акциями стоят отдельные лица, а не власти Швеции

СТОКГОЛЬМ, 27 июля. /ТАСС/. Шведское государство не потворствует акциям с сожжением Корана. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём после встречи внешнеполитического комитета парламента, которая прошла по запросу оппозиционных партий.

"Разрешение [на проведение акций] - это не то же самое, что правительство, стоящее за ним. Как ранее сказал премьер-министр, не все, что законно, приемлемо, - сказал он. - В некоторых странах существует мнение, что шведское государство стоит за этим (за акциями с сожжением священной для мусульман книги - прим. ТАСС) или потворствует этому. Мы этого не делаем".

Министр пояснил, что ведет диалог с коллегами из арабских стран, которым он объясняет, что за акциями стоят отдельные лица, а не власти Швеции. "Мы продолжаем диалог с этими государствами, он необходим. Важно рассказать, что в Швеции есть свобода выражения мнений, свобода печати. Но важно донести и ту мысль, что <...> сожжение Корана не поддерживается, и объяснить, что это делают отдельные лица, не государство Швеция", - отметил Билльстрём.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Это произошло в день, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля Момика пинал священную книгу, но не сжег ее. Посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, правительство Ирака решило выслать посла королевства.

Ранее МИД Швеции прокомментировал, что "шведское правительство решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами в Швеции" и что это "никоим образом не отражает мнение правительства Швеции".