Норвежская альпинистка и ее проводник покорили 14 вершин высотой более 8 тыс. м за 92 дня

Они побили установленный ранее рекорд

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Норвежская альпинистка Кристин Харила и ее непальский проводник Тенджин Шерпа покорили 14 вершин высотой более 8 тыс. м за рекордные 92 дня. Об этом сообщило агентство AFP.

Харила и Шерпа начали восхождение 26 апреля 2023 года и "спустя три месяца и один день" (27 июля) достигли вершины последнего из 14 восьмитысячников, передает агентство. По данным AFP, Харила могла побить рекорд еще в прошлом году, однако власти КНР из-за жестких ограничений в связи c COVID-19 не дали ей необходимое разрешение для подъема на Шишабангму, которая полностью находится на территории Китая.

В этом году Харила возобновила восхождение в рамках проекта She Moves Mountains ("Она движет горы"), цель которого заключается в том, чтобы "изменить представление о женщинах-альпинистках". "Я надеюсь, что этот проект станет источником вдохновения и облегчит жизнь девушкам, которые придут после меня", - сказала Харила.

Покорение всех 14 восьмитысячников - это одна из важнейших задач, которые ставят перед собой альпинисты по всему миру. Десять вершин находятся в Гималаях: Джомолунгма (8 848), Канченджанга (8 586), Лхоцзе (8 516), Макалу (8 485), Чо-Ойю (8 201), Дхаулагири (8 167), Манаслу (8 156), Нангапарбат (8 126), Аннапурна (8 091), Шишабангма (8 027). Остальные располагаются в Каракоруме, горном массиве между Индией, Пакистаном и Китаем: Чогори (8 614), Гашербрум I (8 080), Гашербрум II (8 035), Броуд-Пик (8 051).

Только 44 человека в истории смогли покорить все эти вершины. Первым был итальянский альпинист Райнхольд Месснер, которому для этого понадобилось 16 лет: с 1970 по 1986 год. Последний рекорд был поставлен в 2019 году, когда непальский альпинист Нирмал Пурджа смог взойти на все 14 вершин за шесть месяцев и шесть дней.