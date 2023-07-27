27 июля, 12:11,
обновлено 27 июля, 12:34
Лесные пожары в России

В двух регионах УрФО объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

По данным региональных гидрометцентров, в Курганской и Челябинской областях температура воздуха поднялась до +33 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Курганской и Челябинской областях 27-31 июля. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в Уральском гидрометцентре.

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"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 27-31 июля в центральных районах Курганской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Челябинской области 27-30 июля местами, 31 июля в большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По данным региональных гидрометцентров, в Курганской и Челябинской областях установилась переменная облачность, местами порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха поднялась до +33 градусов.

Как уточнили в Telegram-канале правительства Курганской области, в период действия чрезвычайной пожарной опасности повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров. Органам местного самоуправления рекомендовано усилить патрулирование лесов, территории населенных пунктов, а также увеличить группировку сил и средств для контроля и реагирования.

 

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКурганская областьЧелябинская область
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