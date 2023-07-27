Спасатели остановили тушение горящего в Северном море судна, чтобы избежать затопления

В голландской береговой охране не исключили, что тушение продолжится позднее

ГААГА, 27 июля. /ТАСС/. Спасательные службы остановили тушение и охлаждение горящего у берегов Нидерландов грузового судна Fremantle Highway, чтобы избежать его затопления. Об этом сообщила голландская береговая охрана.

"На борту до сих пор бушует огонь, и из судна валят клубы дыма, - констатировали в ведомстве. - Это свидетельствует о том, что высадка людей еще не безопасна. Судно больше не охлаждается [с бортов], чтобы предотвратить попадание лишней воды, которая может угрожать устойчивости судна". При этом в береговой охране не исключили, что тушение продолжится позднее. "Преимущества тушения необходимо сопоставлять с рисками, которые тушение несет в себе", - отметили там.

В настоящее время Fremantle Highway находится в 16 км к северу от острова Терсхеллинга. Буксир продолжает удерживать его за пределами судоходных полос движения, чтобы другие суда могли проходить на безопасном расстоянии.

Ранее спасательные службы заявили, что пожар может продолжаться на Fremantle Highway недели. Специалисты изучают различные возможности по спасению судна и не исключают никаких вариантов. Самым пессимистичным сценарием станет затопление судна, что приведет к попаданию в воду масла и других химикатов в район рядом с Ваттовым морем, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своей уникальной экосистемы.

Пожар на борту судна начался в ночь с 25 на 26 июня. В тот момент судно с 23 членами экипажа находилось в 27 км к северу от голландского города Амеланда. Экипаж попробовал самостоятельно потушить огонь, однако эти попытки оказались безуспешными. В конечном счете было решено провести эвакуацию людей на судне с помощью вертолетов и спасательных лодок. В результате инцидента погиб один член экипажа, остальные пострадали и были доставлены в близлежащие больницы. Все члены экипажа являлись гражданами Индии.

Fremantle Highway с почти 3 тыс. автомобилей на борту направлялось из Германии в Египет. По предварительной информации, пожар начался на одном из 25 электромобилей, перевозимых судном.