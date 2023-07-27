Фальков отметил число соглашений о взаимном признании дипломов РФ со странами Африки

Министр науки и высшего образования России сообщил, что в общей сложности Москва заключила более 70 таких документов, и больше всего из них - с африканскими государствами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия заключила более 70 соглашений с другими странами о взаимном признании дипломов и ученных степеней, больше всего таких соглашений - с государствами африканского континента. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

"У нас более 70 такого рода соглашений, обращаю внимание, что больше всего таких соглашений о взаимном признании дипломов, квалификаций и ученых степеней у нас как раз со странами африканского континента. Почти 30, [сейчас] 29, сегодня у нас должно еще добавиться", - сказал Фальков.

По его словам, за прошедшие годы благодаря сотрудничеству РФ с Африкой было подготовлено 310 тыс. квалифицированных специалистов.

Фальков также уточнил, что сейчас в вузах РФ обучаются более 34 тыс. африканских студентов, с каждым годом увеличивается число бюджетных мест. В 2020 году было 1 700 таких мест, в этом году - 4 700. Африканских студентов в России привлекают сферы изучения недр, медицины, сельского хозяйства и инженерного дела.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.