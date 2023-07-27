Патриарх Кирилл сравнил возможный запрет УПЦ Радой с "религиозным апартеидом"

По словам главы РПЦ, это может нанести ущерб украинскому обществу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Возможное принятие Радой закона о полном запрете Украинской православной церкви (УПЦ) будет противозаконным, нанесет ущерб украинскому обществу, заявил патриарх Кирилл журналистам в кулуарах второго саммита Россия - Африка.

"Всякий запрет будет противозаконным. Он несомненно нанесет ущерб самому украинскому обществу. Это можно делать только с горячей головой, не подумав о последствиях. Ничего подобного в современной стране в Европе быть не может. <...> С апартеидом Южная Африка справилась - а здесь что, религиозный апартеид?" - сказал патриарх, отвечая на вопрос ТАСС о возможном принятии Радой закона о полном запрете УПЦ.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность канонической УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.

Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. Местные власти лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.