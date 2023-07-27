На востоке Москвы на месте футбольного поля оборудуют спортивный кластер

Там появится единый пешеходный маршрут общей протяженностью более 3 км, который соединит Черное и Белое озера

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Спортивный кластер появится на месте существующего футбольного поля у озера Черное в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, сообщает префектура Восточного административного округа столицы.

"В рамках программы "Мой район" возле Черного и Белого озер в районе Косино-Ухтомский создают новые зоны отдыха, в порядок запланировано привести и территорию Косинского детского морского клуба", - сказали в префектуре со ссылкой на главу ведомства Николая Алешина.

В частности, здесь создадут единый пешеходный маршрут общей протяженностью более 3 км, который соединит Черное и Белое озера. "Территорию Косинского детского морского клуба, попадающего в границы благоустройства, также приведем в порядок, обновим настил пристани, уложим новую плитку и установим дополнительное освещение" - отметил Алешин.

Кроме того, новая тропиночная сеть протянется от Муромской улицы до улицы Николая Старостина, причем для обустройства пешеходных дорожек используют экологичное покрытие - деревянный настил или гранитный отсев.

"Со стороны Заозерной улицы у Белого озера организуют комфортную пляжную зону, обустроят площадку для игры в волейбол, сделают игровые зоны для детей и установят шезлонги", - заметили в префектуре. Также на месте существующего футбольного поля у Черного озера оборудуют спортивный кластер с площадками для игры в футбол, теннис, баскетбол.