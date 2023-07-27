Синоптики предупредили о ливнях с градом в Сочи

Возможны подъемы уровня воды в реках, формирование смерчей, сходы селей

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни с градом с ночи на пятницу и до субботы включительно в Сочи, возможны подъемы уровня воды в реках, формирование смерчей, сходы селей. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

"Синоптики предупреждают: с ночи и до конца 28 июля, а также в течение 29 июля ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: местами прогнозируются сильные дожди. Возможны ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. На реках вероятны подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - говорится в сообщении.

Уточняется, что над морем есть опасность формирования смерчей. Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил перевести все службы города на усиленный режим работы, жителей и гостей просят воздержаться от отдыха у воды.