В России впервые удалили опухоль ЛОР-органов при помощи экзомикроскопа

Теперь пациента ждет курс химиолучевой терапии, который позволит снизить риски рецидива заболевания

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Хирурги отделения опухолей головы и шеи Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) первые в России удалили злокачественное образование третьей стадии ЛОР-органов с помощью экзомикроскопа, который поступил в онкоцентр накануне операции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе организации.

"Экзомикроскоп <...> вращается на 360 градусов, позволяет врачам увидеть ткани и кровеносные сосуды на 55-дюймовом мониторе в формате 3D и 4К с увеличением в 26 раз. Ранее хирурги челябинского онкоцентра использовали микроскопы, которые были менее функциональными и большими. В России с помощью экзомикроскопа провели всего три операции, но удаление опухолей ЛОР-органов еще не выполнялось до этого случая", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пациенту 41 год. На фоне частого курения и низкого уровня гигиены полости рта у него развилось злокачественное новообразование третьей стадии. Для того чтобы пациент мог говорить, питаться самостоятельно и вернуться к полноценной жизни, потребовалось комбинированное лечение - удаление опухоли и пересадка кожи с других частей тела.

Теперь пациента ждет курс химиолучевой терапии, который позволит снизить риски рецидива заболевания.