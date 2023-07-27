ТАСС и информагентство Центральной Африки подписали меморандум о сотрудничестве

В документе зафиксированы намерения сторон развивать и укреплять отношения дружбы и сотрудничества в области обмена информацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и главный редактор Информационного агентства Центральной Африки (Республика Конго) Эмиль Ганкама подписали меморандум о сотрудничестве на полях Второго медиафорума Россия - Африка.

В подписанном документе зафиксированы намерения сторон развивать и укреплять отношения дружбы и сотрудничества в области обмена информацией.

Информационное агентство Центральной Африки является центральным СМИ масштабной медиагруппы Республики Конго "Басен дю Конго - СА". Агентство имеет офисы в Браззавиле, Пуант-Нуаре, Киншасе, Риме, Брюсселе и Париже. Публикует региональные новости через ежедневные газеты Les D p ches de Brazzaville и Le Courrier de Kinshasa, а также на сайте и в мобильном приложении.

Второй медиафорум предусмотрен программой второго саммита Россия - Африка, который проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.