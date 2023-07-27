В Подмосковье более 43 тыс. женщин воспользовались услугой сопровождения беременности

В рамках проекта за беременной женщиной закрепляется ответственный сотрудник, который, в частности, помогает записываться на скрининг, прием и консультации к врачам, в том числе и узкопрофильным

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Услуга индивидуального сопровождения беременности доступна жительницам Московской области после постановки на учет в рамках проекта "Наша женская консультация". С начала года ей воспользовались более 43 тыс. женщин, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В начале этого года мы начали внедрять проект "Наша женская консультация". Он позволит ввести персонифицированный подход, единый стандарт работы, а также ввести новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности. В такой особенный период важно, чтобы женщина могла задать волнующие ее вопросы опытному специалисту. Удобно, что пациентка сама может связаться с ответственным сотрудником по телефону или написать в мессенджер. Всего с начала года услугой воспользовались уже 43,6 тыс. женщин", - привели в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что сразу после постановки на учет за беременной женщиной закрепляется ответственный сотрудник. Он помогает записываться на скрининг, прием и консультации к врачам, в том числе и узкопрофильным. Также он напоминает о визитах, рассказывает о курсах для беременных, школах матерей, экскурсиях, проводимых в родильных домах и перинатальных центрах и многое другое.