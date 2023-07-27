Жителей Красногвардейского района Крыма предупредили о предстоящей утилизации боеприпасов

Глава районной администрации Василий Грабован призвал жителей сохранять спокойствие

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Утилизация боеприпасов будет проходить до конца недели в Красногвардейском районе Крыма, где ранее беспилотник атаковал склад, сообщил глава районной администрации Василий Грабован.

"Уважаемые жители района, на нашей территории будут проводиться мероприятия по утилизации боеприпасов, оставшихся после атаки БПЛА. Ориентировочно работы начнутся сегодня во второй половине дня и продлятся 2-3 дня, до последнего уничтожения боеприпаса. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам", - говорится в сообщении в Telegram-канале Грабована.

Об атаке на объекты инфраструктуры в Красногвардейском районе сообщил 22 июля глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, из-за атаки беспилотников произошла детонация на складе боеприпасов. В результате происшествия никто не пострадал.