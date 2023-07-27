В Минздраве заявили о готовности РФ налаживать локализацию и экспорт препаратов в Африке

Замглавы ведомства Сергей Глаголев отметил, что доля отечественных препаратов на российском фармацевтическом рынке составляет две трети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия готова развивать локализацию производства отечественных препаратов и налаживать экспорт лекарств на территории стран Африки. Об этом заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

"Готовы развивать сотрудничество и по локализации, и по экспорту российских лекарственных препаратов, имеющих ценовые преимущества - как и для инфекционных заболеваний, так и для неинфекционных, влияющих на продолжительность жизни, в страны африканского региона", - сказал замминистра.

Глаголев подчеркнул, что доля отечественных препаратов на российском фармацевтическом рынке составляет две трети.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.