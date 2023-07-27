В Москве за полгода почти на треть сократилось число краж автомобилей

Также в ГУ МВД отметили, что по итогам первого полугодия увеличилось раскрытие преступлений прошлых лет на 35,7%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Количество краж транспортных средств в Москве за полгода сократилось почти на треть. Также в столице меньше зарегистрировано разбойных нападений и краж с банковских карт, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России по итогам расширенного заседания коллегии главка, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2023 года.

"Благодаря комплексу реализованных мер на территории города Москвы удалось снизить количество убийств на 16%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 7%, изнасилований - на 13%, разбойных нападений - на 24%, краж из квартир зарегистрировано меньше на 16%, транспортных средств - на 29%, число краж с банковских карт сократилось на 15%", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что по итогам первого полугодия увеличилось раскрытие преступлений прошлых лет на 35,7%. "Выявлено 1 523 преступления, совершенных в составе организованных преступных групп", - добавили в пресс-службе. Кроме того, отметили в главке, в истекшем периоде сотрудники столичной полиции обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении более 17 тыс. массовых мероприятий, которые посетило более 10 млн человек.

Полицейские Москвы ежедневно осуществляют предоставление государственных услуг. За прошедший период поступило более 960 тыс. заявлений на их оказание. Согласно проведенным опросам, показатель уровня удовлетворенности граждан качеством оказания госуслуг составил 97,7 %. "В первом полугодии 2023 года московская полиция обеспечила в полном объеме контроль за криминогенной обстановкой в столице", - подчеркнули в ГУ МВД.