27 июля, 13:17

В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Такая ситуация сохранится до вечера 2 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области. Такая ситуация сохранится до вечера 2 августа.

"Информация о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) для Свердловской области: с 20 часов 27 июля до 20 часов 2 августа на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в регионе с 29 июля не ожидается осадков, ветер - слабый, неустойчивый. 

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РоссияСвердловская область
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