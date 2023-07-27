27 июля, 13:13

На востоке Москвы открыли для пенсионеров клуб настольных игр

Недавно участники клуба сыграли в лото

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Клуб настольных игр для горожан старшего поколения открыли на востоке Москвы. Об этом сообщает префектура Восточного административного округа столицы.

"Любителей старинных настольных игр старшего возраста приглашают в клуб "Золотой бочонок" в центре московского долголетия "Косино-Ухтомский", недавно участники клуба сыграли в лото - старинную забаву, которая развивает внимательность, реакцию и счет", - сказали в префектуре со ссылкой на организаторов мероприятия.

Здесь напомнили, что раньше пожилые люди проводили свободное время, собираясь за столом дома или даже во дворе, чтобы поиграть в настольные игры. "В ЦМД "Косино-Ухтомский" решили возродить добрые традиции уютных вечеров, вспомнив интересные универсальные игры для пожилых людей", - заметили в префектуре. 

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