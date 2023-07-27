Хинштейн: ограничение способов онлайн-регистрации не коснется россиян, живущих за рубежом

Глава комитета Госдумы по информполитике сообщил, что в список разрешенных для аутентификации способов "не попали ID иностранных компаний - Apple ID, например, Google"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новые требования к способам аутентификации пользователей при регистрации на российских сайтах не коснутся граждан РФ, которые проживают за рубежом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на пресс-конференции ТАСС.

Речь идет о норме, которая запрещает регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты. В среду Госдума приняла законопроект, вводящий эту норму, в окончательном, третьем чтении. Согласно документу, с 1 декабря 2023 года на российских сайтах, предполагающих регистрацию и аутентификацию пользователя, нельзя будет зарегистрироваться через иностранную почту или аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы. Пройти регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах.

"Важно отметить, что эта норма касается только правоотношений на территории РФ. <…> Когда российский специалист живет в другом государстве и регистрируется на российском сайте оттуда, из другого государства, на него это требование не распространится. Точно так же, как не важно, находящийся на территории России пользователь является ли гражданином России, гражданином другой страны или лицом без гражданства, на него требования российского законодательства будут распространены", - подчеркнул Хинштейн.

Он подчеркнул, что в список разрешенных для аутентификации способов "не попали ID иностранных компаний - Apple ID, например, Google". "Данные, которые уходят туда, дальше не контролируются Россией. И что с ними происходит, как они аккумулируются, куда они направляются, мы не знаем. Мы обязаны обеспечить сохранность персональных данных россиян", - подчеркнул Хинштейн.