В РЖД заявили о готовности железнодорожных вузов России к сотрудничеству с Африкой

Замглавы компании Дмитрий Шаханов отметил, что сейчас из ж/д университетов выпускаются в год примерно 8 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Железнодорожные вузы России готовы к сетевому сотрудничеству со странами Африки по подготовке профильных специалистов. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Шаханов, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

"Я здесь представляю не только компанию, но и 10 железнодорожных университетов. <...> Все наши железнодорожные вузы готовы к сетевому сотрудничеству, к полному взаимодействию с точки зрения синхронизации и образовательных программ, обучения студентов для железнодорожных отраслей из африканских стран", - сказал он.

Шаханов отметил, что сейчас из железнодорожных университетов выпускаются в год примерно 8 тыс. человек. Студентов из африканских стран в таких вузах крайне мало - сейчас это более 200 человек. По его словам, также холдинг готов к кооперации с африканскими странами по линии подготовки сотрудников рабочего класса.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.