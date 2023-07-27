Роскомнадзор получил более 700 уведомлений компаний о намерении передавать данные за рубеж

Согласно закону, операторы обязаны уведомлять ведомство о намерении передавать персональные данные за границу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) с марта текущего года получил более 700 уведомлений от российских компаний о намерении передавать персональные данные за границу. Об этом сообщила специалист Роскомнадзора Анна Кононенко, выступая на вебинаре ведомства по защите персональных данных.

"С 1 марта в адрес Роскомнадзора поступило 733 уведомления о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных, по результатам рассмотрения которых Роскомнадзором было принято три решения о запрещении трансграничной передачи, шесть решений об ограничении трансграничной передачи и 21 решение о нерассмотрении уведомления", - рассказала она.

Обновленный закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян, вступил в силу с 1 сентября. В частности, он существенно поменял правила трансграничной передачи персональных данных, основные изменения начали действовать с 1 марта 2023 года.

Согласно новой редакции закона, операторы обязаны уведомлять Роскомнадзор о намерении передавать персональные данные за границу. РКН при этом может запретить трансграничную передачу персональных данных, если такая передача и дальнейшая обработка данных несовместимы с целями их сбора, если деятельность иностранного юрлица, которому планируется передача данных, запрещена на территории РФ или если оно включено в перечень субъектов, деятельность которых признана нежелательной в России. Вместе с тем Роскомнадзор может ограничить трансграничную передачу персональных данных, если содержание, объем или категории субъектов персональных данных этой информации не соответствуют цели.