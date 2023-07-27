Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев считает, что сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным в разных сферах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал соглашение с мэром Браззавиля Республики Конго Дьедонне Бантсимбой об установлении побратимских связей между городами. Встреча состоялась на форуме Россия - Африка в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации российского города.

Соглашение о побратимстве с африканским городом стало первым в истории Нижнего Новгорода. "Теперь у Нижнего Новгорода 21 город-побратим и пять городов-партнеров. Браззавиль стал нашим первым побратимом на африканском континенте", - приводятся в сообщении слова Шалабаева.

Он отметил, что у городов много общего. Так, они являются крупными экономическими центрами с развитой промышленностью, множеством вузов, древними культурными традициями. Поэтому глава Нижнего Новгорода уверен, что сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным в разных сферах.

"Например, в Браззавилле много памятников истории и культуры, которые могут заинтересовать нижегородских туристов, так же как красота и многообразие природных ландшафтов. В наших вузах уже учатся студенты из Республики Конго, а в наших школах изучают французский язык. Поэтому планируем развивать и совместные образовательные программы", - цитирует Шалабаева пресс-служба.

В свою очередь, Дьедонне Бантсимба сообщил, что туристам из Браззавиля также будет интересно побывать в Нижнем Новгороде. В Республике Конго заинтересованы в совместных бизнес-проектах и укреплении дружбы с Россией.