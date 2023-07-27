Москва, Сочи, Реутов и Ялта возглавили рейтинг умных городов 2022 года в своих номинациях

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик отметил, что свидетельствует о распространении технологий умного города из центров субъектов

УФА, 27 июля. /ТАСС/. Рейтинг индекса интеллекта российских городов презентовали на четвертом международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город" в Уфе. Лидерами в своих номинациях стали Москва, Сочи, Реутов и Ялта, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения победителей.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик отметил, что в этом году есть победители в разных номинациях из одного региона. По его словам, это свидетельствует о распространении технологий умного города из центров субъектов.

"Зачастую в одном регионе могут быть несколько городов, которые получили призы. Мы видели Белгородскую и Нижегородскую области, Пермский край, это явный признак того, что внутри региона происходит обмен лучшими практиками и тиражирование. Это не какой-то локальный случай, когда только столица региона цифровая", - рассказал Михайлик.

Таким образом, по итогам 2022 года в категории "Крупнейшие города" лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Красноярск. Среди "Крупных городов" отмечены Сочи, Тюмень, Смоленск, Белгород и Калининград. В категории "Большие города" - Реутов, Домодедово, Уссурийск, Бердск, Артемовский городской округ, "Административные центры" - Ялта, Горно-Алтайск, Елабуга, Ивантеевка и Лысьва. При этом, по данным Минстроя РФ, среднее значение индекса достигло 55 баллов из 120 возможных, что на 4,5% выше, чем в 2021 году.

Также в этом году впервые сформирован индекс с IQ регионов. Здесь за наибольшую активность награждены Московская, Челябинская, Ростовская, Мурманская и Воронежская области, Пермский и Ставропольский края, город Севастополь, Республики Татарстан и Башкортостан.

"Умный город" - это ведомственный проект Минстроя РФ, который стартовал в 2018 году. Его цель - цифровизация городской среды, развитие проектов "умного" благоустройства, внедрение инновации в образовании, здравоохранении и социальной сфере. В проекте участвуют 213 городов с населением более 100 тыс. человек. Подписаны соглашения с 87 городами-пилотами из 47 регионов, которые взяли обязательства по реализации дополнительных мер по "умному" благоустройству. Чтобы отследить прогресс во внедрении "умных" технологий, Минстрой совместно с Московским государственным университетом им. Ломоносова разработал индекс "IQ городов". Его расчет проводится Минстроем России в четвертый раз. Каждый город оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений. Это городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.