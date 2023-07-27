ТАСС планирует открыть корпункты в Кении, Уганде и Зимбабве

Как заявил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, корпункты агентства успешно работают в Египте, Марокко и ЮАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС планирует расширить свое присутствие в информационном поле Африканского континента и открыть корпункты в Кении, Уганде и Зимбабве. Об этом заявил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, открывая панельную сессию Второго медиафорума руководителей информационных агентств Россия - Африка.

"Тассовские корпункты сегодня успешно работают в Египте, Марокко и ЮАР, и скоро мы будем открывать [их] в Кении, Уганде и Зимбабве. Готовы всегда поддержать африканских корреспондентов, которых вы направите для такой же работы в России", - отметил Кондрашов, обращаясь к участникам сессии.

Гендиректор ТАСС напомнил, что агентство стремится всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с африканскими партнерами. "В дополнение к уже действующим проработаны и готовятся к подписанию меморандумы о сотрудничестве с агентствами из 16 стран континента. ТАСС благодарен и МИД России, и российским посольствам за поддержку этой важной работы", - продолжил он.

Возрождая традиции

Как отметил Кондрашов, в последнее время ТАСС провел успешную работу по возвращению новостных лент на иностранных языках. "Начиная с 2022 года ТАСС возродил выход таких лент на всех языках ООН. И мы бесплатно предоставляем свои ленты на английском, французском и арабском языках всем информационным агентствам и другим пользователям стран Африки, - указал руководитель агентства. - В пакетах участников, надеюсь, вы нашли наши новые предложения, уже с действующими логинами и паролями. Они позволят тем, кто еще не успел стать подписчиками ленты ТАСС, сделать это уже в Петербурге".

Ответственный подход

"ТАСС вместе с партнерами начал серию семинаров и мастер-классов для профессиональных африканских журналистов и студентов с участием опытных журналистов агентства, - продолжил Кондрашов. - Начиная с марта этого года журналисты ТАСС провели мастер-классы для более чем 150 молодых журналистов из ведущих местных и международных СМИ, побывав в Эфиопии, Танзании, ЮАР и Египте".

Он также упомянул многолетнюю совместную работу ТАСС и канала "Россия-24" - телевизионную программу "Формула власти". "Вышло уже восемь видеоинтервью с лидерами африканских стран, итоговый выпуск о проведении первого саммита Россия-Африка", - резюмировал он.