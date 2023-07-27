В Дагестане на реализацию образовательного кластера в сфере туризма направят 70 млн рублей

Участники проекта примут первых студентов в сентябре 2024 года

МАХАЧКАЛА, 27 июля./ТАСС/. Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ) в 2024 году на создание образовательного кластера в сфере туризма в рамках федерального проекта "Профессионалитет" направит грант в размере 70 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Ахмед Бучаев.

Министерство образования и науки региона, министерство финансов Дагестана и ДГУНХ подписали 27 июля соглашение о партнерстве в целях создания образовательного кластера среднего профессионального образования "Туризм и сфера услуг".

"Мы подготовили и представили на конкурс Минпросвещения РФ программу деятельности образовательного кластера, после оценки которой конкурсной комиссией ДГУНХ признан победителем и получит в 2024 году грант в размере 70 млн рублей. Наш проект в сфере туризма реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет", - сказал Бучаев.

По его словам, участники кластера примут первых студентов в сентябре 2024 года в количестве 540 человек. "К концу третьего учебного года функционирования кластера будут подготовлены 1 050 квалифицированных специалистов в сфере туризма и услуг", - добавил собеседник агентства.

Как рассказал Бучаев, всего планируется реализовать 27 образовательных программ по специальностям "Туризм и гостеприимство", "Коммерция", "Поварское и кондитерское дело".

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ объявило конкурс для образовательных организаций среднего профессионального образования на создание 60 кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Проект запущен в России с 1 сентября 2022 года. На его реализацию из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей.