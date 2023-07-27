Ректор МГУ предложил создать филиал вуза в Африке

Виктор Садовничий также напомнил о предложении создать ассоциацию российских и африканских университетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий предложил создать филиал МГУ в одной из африканских стран. Эту идею он озвучил на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

"Нами созданы филиалы в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Ереване и Таджикистане. В этих филиалах учатся 7 тыс. студентов тех стран. <…> Вершиной нашего зарубежного филиала является филиал в Китае. Мне задает вопросы пресса, а не сделать ли похожий университет где-то в африканской стране. Мы за, надо обсудить, как это сделать", - сказал Садовничий. Он добавил, что за год МГУ направляет в свои филиалы 1 тыс. профессоров из Москвы.

Ректор МГУ также напомнил о своем предложении создать ассоциацию российских и африканских университетов.

"Несколько лет назад выступил перед президентом нашей страны - создать независимый рейтинг университетов, где отсутствовал бы субъективный фактор. Такой рейтинг - "Три миссии университета" создан 5 лет назад. <...> Я призываю африканские университеты стать участником этой системы рейтинга, она сейчас самая сильная в мире. Последний рейтинг мы провели для 1 800 университетов мира. Поэтому, если присоединятся университеты африканских стран, мы с удовольствием вас поддержим", - добавил ректор МГУ.

Он добавил, что российские университеты создали более 1 тыс. открытых курсов и готовы поделиться ими с африканскими вузами. Также Садовничий выразил готовность помочь провести в одном из африканских университетов фестиваль науки.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.