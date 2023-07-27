В Петербурге впервые представили коллекцию уникальных фарфоровых фигурок ко Дню ВМФ

Экспозиция открылась в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Выставка "Морская слава, запечатленная в фарфоре", подготовленная ко Дню ВМФ фондом "Императорское общество поощрения художеств", открылась в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала ТАСС директор фонда Людмила Ермолина, отметив, что каждая из представленных фигурок демонстрируется впервые.

"На данный момент эти фарфоровые скульптуры сделаны в единственном экземпляре - специально для этой выставки. Все они экспонируются впервые. Над их созданием работали прекрасные скульпторы - несомненно, эти работы имеют не только художественную, но и историческую ценность. Каждый элемент в них, каждая маленькая деталь были тщательно проверены и проработаны", - подчеркнула Ермолина.

По ее словам, посетители выставки смогут увидеть 12 фигурок русских мореплавателей, флотоводцев и ученых, среди которых Федор Ушаков и Павел Нахимов. Ермолина также отметила, что для сохранения исторической правды скульпторам пришлось погрузиться в исторические исследования о жизни и деятельности этих людей. В качестве результата - детально проработанный облик героев, включающий в себя особенности военной формы, оружия, а также медали и награды, полученные ими за службу Отечеству.

Центральный военно-морской музей - один из крупнейших морских музеев мира. За три века своего существования музей собрал огромное число ценнейших предметов, отражающих важнейшие события истории флота. В фондах музея их хранится более 700 тыс., в том числе свыше 13 тыс. предметов корабельной техники, более 11 тыс. единиц холодного и огнестрельного оружия, свыше 62 тыс. произведений изобразительного искусства.